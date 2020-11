Belen, la canotta è trasparente: spunta un dettaglio a luci rosse – FOTO

Belen Rodriguez fa impazzire il web anche a suon di lavori edili: l’argentina, impegnata nel pitturare casa, attira l’attenzione anche per una canotta trasparente dove si vede… tanto!

Giornata di lavori in casa per Belen Rodriguez. Approfittando di un pomeriggio libero e dell’attuale situazione che invita a uscire il meno possibile, la show-girl argentina si è dedicata a rinnovare un po’ la propria abitazione a suon di pennello e pittura. Ma non guidando e coordinando gli operai come avrebbe fatto qualcun altro. La 36enne, piuttosto, lo ha fatto mettendosi in prima fila e sporcandosi direttamente le mani.

Belen Rodriguez, canotta trasparente e spunta… il dettaglio!

“Si parte? Chi fa da sé fa per tre”, scrive intatti la sexy sudamericana via Instagram armata di strumenti edili utile a ritingere una parete nel suo mirino. E non è per niente una finta: come testimoniano successive store tra foto e video, Belen si dà davvero da fare per dare una rinfrescata generale. E lo fa con un look sobrio ma che fa impazzire i tantissimi fan sul web.

Il motivo? Una canotta bianca e senza reggiseno, dalla quale si vede… tanto! Un’istantanea, postata direttamente dalla diretta interessata, che ha fatto già venire il mal di testa a tanti maschietti. Senza poi dimenticare i balletti sexy tra una pennellata e un’altra, tutto a ritmo latino con una gradevole musica di sottofondo. Una cosa è certa: Belen è Belen, in qualsiasi attività.

