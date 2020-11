Zuckerberg nei guai, denuncia Antitrust per i suoi social network

I social network di Mark Zuckerberg sono finiti nel mirino della Federal Trade Commission che ha intentato una causa con l’accusa di aver violato la legge antitrust

La Federal Trade Commission ha deciso di intentare una causa contro Facebook con l’accusa di aver violato l’antitrust. Nel mirino sarebbero finite anche Instagram e Whatsapp.

Dalle indagini sarebbe emerso che le piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg stiano ledendo la leale concorrenza. Si accusa di condurre la profilazione e la raccolta di dati degli utenti in maniera illegale rispetto alle leggi di concorrenza del mercato. Si considerano anche le pratiche business non corrette.

La FTC vorrebbe vincere la causa velocemente, ma per ciò che riguarda Instagram e Whatsapp la situazione potrebbe protrarsi per diversi anni.

Il presidente della Federal Trade Commission, Joe Simons, sta facendo di tutto per presentare al giudice amministrativo le dovute prove e terminare a breve la causa. Attualmente l’ostacolo maggiore è quello di riuscire a far accettare il contenzioso a due commissari. Inoltre, c’è da capire quale sarà la posizione del nuovo presidente USA, Joe Biden, in merito ai colossi della tecnologia.

Facebook scoop, reposting into the election void. At least 30 states are interested in joining NY AG led antitrust case

Still unclear is whether the FTC will join or file its own case in its admin court where the states can’t joinhttps://t.co/7acykOpZfp pic.twitter.com/bIOTX1OH0o

— Josh Sisco (@joshua_sisco) November 6, 2020