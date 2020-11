Anticipazioni GF Vip 9 novembre: incredibile ingresso nella casa più spiata d’Italia nella puntata che andrà in onda questa sera.

Torna, questa sera, il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip. Si preannuncia una puntata a dir poco scoppiettante con tantissime sorprese in programma e con uno studio davvero infuocato col conduttore Alfonso Signorini e con gli opinionisti Pupo ed Antonella Elia. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 alle ore 21:30, subito dopo la puntata di ‘Striscia la notizia’, ma procediamo con ordine e proviamo a capire qualche anticipazione in merito alla puntata di questa sera.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tra le più desiderate in TV con un corpo da sogno: la riconoscete?

Anticipazioni GF Vip 9 novembre: incredibile ingresso