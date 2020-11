Wanda Nara ha appena pubblicato una fotografia che sta facendo impazzire i propri fan. Di seguito l’immagine intera.

Sono passati pochi minuti dall’ultimo aggiornamento dall’ultimo post di Wanda Nara, che ha appena aggiornato il proprio profilo Instagram ufficiale. La donna di origini sudamericane, di una bellezza incredibile, è tra le più seguite del momento, con una platea di ammiratori e di follower veramente molto nutrita e continuamente affamata di sue notizie. Nata in Argentina e poi diventata famosa in Italia, ora la donna dai capelli bionda e gli occhi enormi si è trasferita a Parigi, seguendo il suo compagno Mauro Icardi al PSG. Con questo nuovo trasferimento nella capitale dell’amore, il numero dei suoi seguaci è ulteriormente aumentato, permettendole quindi di accrescere le propria fama e lanciare anche una linea di cosmetici tutta sua.

Wanda Nara ignora Icardi e sceglie lui: “Innamorata” – FOTO

Wanda Nara è in questo momento sulla bocca di tutti per una nuovissima fotografia che ha da una manciata di minuti pubblicato sul proprio profilo Instagram. Infatti la donna si è scattata una fotografia insieme ad un cavallo che, a detta sua, ha praticamente sostituito Mauro Icardi, dato che scrive vicino la foto “Innamorata”. Ovviamente si parla di una foto ironica, ma che senza dubbio avrà fatto partite una divertente discussione in privato tra il bomber del PSG e la bellissima influencer bionda. Di seguito il posto completo con cui Wanda Nara sta facendo parlare proprio tutti sui social network.