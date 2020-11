Terremoto Lazio, scossa in provincia di Rieti: le ultimissime in merito a quello che sta accadendo proprio in questi minuti.

Nuova scossa di terremoto in Italia, questa volta nel Lazio in provincia di Rieti. Secondo quanto riferito pochi istanti fa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), alle ore 17:43 si sarebbe stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 a 7 chilometri dal comune di Accumoli. La profondità stimata è di 11 chilometri. Per il momento, non si registrano danni a cose o persone ma vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime ore in caso di novità importanti.

