Telegram Desktop, update per Windows 10: tutte le novità

Nuovo update in arrivo per Telegram Desktop. La versione aggiornata per Windows 10 contiene alcune novità molto interessanti

L’app di messaggistica più amata ed utilizzata di tutte è sicuramente WhatsApp, che consente di svolgere una serie di funzione uniche ed esclusive senza pagare nemmeno un centesimo. Esistono però diverse concorrenti sul mercato, sempre più agguerrite e con un numero di utenti che continua a salire. Tra queste, c’è anche Telegram.

Il nuovo update 2.4.7 in arrivo per la versione Desktop di Windows 10 porta con sé alcune novità molto interessanti e che sicuramente faranno parecchio piacere a tutti gli utenti che sono soliti utilizzare questa applicazione per messaggiare ed inviare contenuti multimediali. Andiamo a vedere nel dettaglio quali novità ci si potrà aspettare dopo aver effettuato l’ultimo update.

Telegram Desktop, tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Arriva la versione 2.4.7 di Telegram Desktop, disponibile per Windows 10. Tra le tante novità in arrivo, sarà finalmente possibile fissare in alto più messaggi in ogni singola chat. La funzione riguarda sia le conversazioni individuali, che quelle d gruppo. Arriva inoltre una opzione nuova che semplifica la lettura dei messaggi importanti: ora sarà possibile aprirli in una pagina separata dalla chat specifica. Sono poi state aggiunte nuove emoji animate, alcune anche riguardanti Halloween (seppur in ritardo). Inoltre, sarà possibile inviare ad un altra persona più tracce musicali contemporaneamente, addirittura potendole organizzare insieme in un’unica playlist.

Infine, gli sviluppatori dell’app di messaggistica si sono concentrati sulla condivisione in tempo reale della posizione. Ora sarà possibile impostare un avviso che avverte l’altro utente quando ci si trova nelle vicinanze. Inoltre, le icone sulla mappa mostrano la direzione seguita dalla persona, così da capire se sta seguendo la giusta direzione.

