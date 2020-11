Serie A, esonero vicinissimo: può arrivare Prandelli

Prima panchina traballante in Serie A, con l’esonero che sembra oramai vicinissimo. Cesare Prandelli pronto a tornare nel massimo campionato.

Siamo giunti alla settima giornata del campionato di Serie A, che inizia finalmente a prendere la sua forma, tra candidate al titolo, sorprese e grandi deluse. Quest anno, infatti, ci si aspettava qualcosa di più dall’inizio della stagione in Fiorentina.

Infatti il presidente Commisso ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi viola, portando campioni del calibro di Franck Ribery (la scorsa stagione), Josè Maria Callejon e Giacomo Bonaventura. A questi campioni ci ha aggiunto i giovani già presenti in squadra come Milenkovic e Castrovilli, ed altri acquisti con delle ottime prospettive come l’attaccante Christian Kouamè.

Ma dopo sette giornate, l’allenatore Beppe Iachini ancora non è riuscito a trovare la quadra, collezionando solamente 8 punti, con due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte. Un rullino di marcia che ha riportato a galla il malcontento tra le fila viola. Così Commisso è pronto a silurare Beppe Iachini, riportando un nome che evoca tanti ricordi a Firenze, ossia l’ex CT della Nazionale, Cesare Prandelli.

Serie A, Iachini vicino all’esonero: Commisso contatta Prandelli

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo del possibile sostituto di Beppe Iachini. Infatti l’allenatore era chiamato alla vittoria contro il Parma di Liverani, squadra che a sua volta stenta a decollare. Ma i tre punti non sono arrivati, con il match che si è concluso in un altro noioso 0-0. Il punto conquistato al Tardini, quindi potrebbe non bastare per salvare la panchina.

Commisso deluso dall’inizio di stagione ha contattato dapprima Maurizio Sarri, ma la trattativa non è mai decollata realmente, con l’ex allenatore di Napoli e Juventus pronto ad ambire a qualcosa di più. Così il presidente americano è pronto a virare su un nome più che gradito per la piazza viola, Cesare Prandelli.

L’ex CT della Nazionale è alla ricerca di riscatto. Infatti dopo le brutte esperienze al Galatasaray, al Valencia ed infine all’Al Nasr, Prandelli è riuscito a far salvare il Genoa nella stagione 2018-19. Adesso l’allenatore di Orzinuovi, come la Fiorentina, è alla ricerca di riscatto, con un ritorno viola che potrebbe far riscattare sia la sua carriera che l’ambiziosa piazza fiorentina, pronta a riassaporare l’Europa.

L.P.

