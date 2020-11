Pauroso incidente per Samuel Eto’o sulle strade del Camerun: il suo Suv ha impattato con un bus, tutti gli aggiornamenti

Il rischio è stato grosso ma le ultime notizie in arrivo dal Camerun sembrano più confortanti. Intanto però sono state ore di paura per la sorte di Samuel Eto’o, coinvolto oggi in un pauroso incidente stradale nel suo Paese d’origine.

L’ex stella di Barcellona e Inter, con la quale dieci anno fa ha vinto una storica Champions League, stava facendo rientro a casa dopo una festa. Stava viaggiando sulla strada nella zona di Nkongsamba quando ha impattato violentemente contro un bus che proveniva nella direzione opposta. Secondo le prime testimonianze poi la sua vettura sarebbe finita fuori strada.

La macchina, come mostrano anche le prime immagini arrivate via social dal Camerun, ha il frontale completamente distrutto, segno che l’impatto è stato violento. Ma dopo i primi attimi di paura, ci sono notizie più confortanti sulla sorte dell’ex bomber ancora amatissimo a Milano.

Samuel Eto’o ferito nell’incidente con il suo Suv, gli aggiornamenti dall’ospedale

Le condizioni di Samuel Eto’o, trasportato immediatamente in ospedale, non sarebbero gravi. Nell’impatto ha battuto la testa e per questo sono scattati i controlli per un eventuale trauma cranico. Dagli ultimi aggiornamenti, la situazione sarebbe stabilizzata ed Eto’o potrebbe già essere dimesso in giornata.

Ancora tutti da chiarire invece i dettagli dell’incidente. Alcune fonti hanno parlato di un errore del calciatore che avrebbe invaso la corsia opporta. Altri invece mettono nel mirino la guida dell’autista del bus che sarebbe stato fermato dagli agenti per chiarire la sua posizione e testimoniare su cosa sia realmente successo. In ogni caso, anche alla luce delle foto arrivate in Italia, sembra chiaro che poteva andare davvero peggio ad entrambi.