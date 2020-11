Morto Alex Trebek, il conduttore record della tv americana

Morto a 80 anni Alex Trebek, conduttore record della tv americana: dal 1984 a oggi ha condotto tutte le puntate del quiz ‘Jeopardy!’

In Italia il suo nome forse non dice molto, ma Alex Trebek era una vera leggenda della tv americama. Il conduttore, morto oggi a 80 anni per le complicazioni di un tumore al pancreas (come ha rivelato il ‘Washington Post), infatti ha battuto ogni record. Era rimasto alla guida del quiz ‘Jeopardy!’ per ben 36 anni, dal 1984 ad oggi.

Se vogliamo fare un parallelo, Trebek era il Mike Bongiorno (o il Gerry Scotti) della tv americana e non a caso il format di ‘Rischiatutto’ era stato liberamente ispirato proprio da quel quiz. Una prima edizione di ‘Jepardy’ era cominciata negli anni ’60 e andata avanti fino al 1979. Poi l’interruzione, ma nel 1984 la CBS aveva deciso di riprenderla nel 1984 affidandola ad un nuovo conduttore.

Trebek aveva cominciato, senza sapere dove lo avrebbe portato quell’avventura. Invece è riamsto lì per 36 lunghi anni e nel 2014 è stato anche premiato dal Guinness dei Primati. Con 6829 aveva infatti stabilito un record per il maggior numero di puntate di un gioco televisivo condotte dallo stesso presentatore.

Alex Trebek, noto per il suo stile impeccabile e per la conduzione molto sobria, era nato in Canada ma da più di 20 anni era diventato cittadino americano. Ha condotto lo show fino allo scorso marzo, quando le registrazioni erano state interrotte dal Coronavirus. Poi aveva ridoppiato alcune vecchie puntate andate in replica. Un quiz amatissimo anche per la sua formula. I concorrenti di ‘Jeopardy!’ infatti per dare la risposta giusta devono in realtà formulare la domanda corretta in base ad una frase pronunciata dal conduttore.

Trebek nel 2004 si era salvato da un grave incidente, dopo essersi addormentato al volante del suo pick-up mentre guidava da solo su una strada in California. Un volo di quasi 15 metri, l’atterraggio in un fosso, ma quatro giorni dopo era già in studio per reegistrare. Poi un paio di infatti e nel 2019 la diagnosi di rumore al pancreas, controp cui stava lottando ancora oggi.

L’ultimo giorno di lavoro in studio è stato il 29 ottobre e le puntate registtate potranno andare in onda fino al 25 dicemnbre. Come ha annunciato Sony Pictures, proprietaria di CBS, al momento nessuno sta cercando un nuovo conduttore per il quiz, anche se sembra chiaro che andrà avanti senza di lui.