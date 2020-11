Lazio-Juventus, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A

Manca poco all’inzio di Lazio-Juventus, il match delle 12:30 di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire il match in tv e streaming gratis.

La partita delle 12:30 di Serie A vede in campo il big match tra Lazio e Juventus, di scena all’Olimpico di Roma. Le due compagini vengono dai match di Champions League rispettivamente contro Ferencvàros e Zenit San Pietroburgo, con i bianconeri che hanno vinto, mentre i biancocelesti hanno pareggiato 1-1 in terra russa.

Partiamo dal periodo di forma della Juventus, con la squadra di Andrea Pirlo che ancora non sembra mostrare un gioco fluido, e soprattutto sembra dipendere da Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, nonostante l’avanzata età ha mostrato ancora una volta di fare la differenza e con lui in campo è tutta un’altra Juve. Inoltre la Juventus, nonostante il periodo di forma non smagliante, è riuscita a rimanere imbattuta dopo le prime sei giornate di campionato.

Dall’altra parte la Lazio non sta venendo da un inizio di stagione esaltante. Infatti, dopo sei partite gli uomini di Simone Inzaghi hanno conquistato tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ma la vittoria in rimonta contro il Torino potrebbe donare linfa nuova ai biancocelesti. Ci sarà prima da risolvere il caos suscitato dai tamponi, con il presidente Lotito che, secondo le indiscrezioni, avrebbe mandato in campo dei giocatori positivi ma asintomatici. Andiamo quindi a vedere dove seguire la il lunch-match di Serie A.

Lazio-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match delle 12:30 tra Lazio e Juventus verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca, come sempre offrirà l’ultimo match del sabato sera, con ampio pre-partita ed ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.

