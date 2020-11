Lazio-Juventus 1-1: highlights, voti e tabellino. Beffa Caicedo nel finale!

Lazio-Juventus 1-1: ecco highlights, voti e tabellino. Il big match finisce in pareggio allo scadere grazie a un gran col di Caicedo.

Finisce in pareggio il lunch match della 7a giornata, con un clamoroso colpo di scena nel finale. Sembrava ormai tutto fatto all’Olimpico grazie a un super Cristiano Ronaldo contro una Lazio orfana di Ciro Immobile, ma i biancocelesti, dopo una gara comunque sotto tono, non mollano e trovano il pareggio allo scadere.

CR7 apre al 15esimo con una zampata in area su cross basso di Juan Cuadrado dopo una grande sgroppata sulla destra, trova il pareggio Felice Caicedo al 95esimo su gran girata in area di rigore all’ultimissima chance. La Juventus ha sempre il pallino del gioco ma non riesce a chiudere il match.

Lazio-Juventus 1-1: voti, il tabellino e highlights

LAZIO (3-5-2): Reina 6, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Radu 5.5 (dak 54′ Hoedt 6); Marusic 5.5, Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 5.5 (dal 77′ Akpa Akpro s.v.), Luis Alberto 6.5 (Dal 77′ Pereira s.v), Fares 5 (dal 54′ Lazzari 6); Correa 5.5, Muriqi 5.5 (dal 54′ Caicedo 7). All. S. Inzaghi



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6.5, Demiral 6, Bonucci 6.5, Danilo 6.5; Kulusevski 6.5 (dal 76′ McKennie 6), Bentancur 6, Rabiot 6, Frabotta 5.5; Morata 6 (dall’87 Bernardeschi s.v.), Cristiano Ronaldo 7 (dal 76′ Dybala 6). All. Pirlo

Marcatori: 15′ Cristiano Ronaldo, 95 Caicedo

Ammoniti: 45′ Cataldi, 51′ Bentancur, 78′ Akpa Akpro

Espulsi: //

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Lazio-Juventus >>>