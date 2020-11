Nella foto in evidenza non era altro che una bambina, ma oggi è una bellissima donna e una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Scopriamo di chi si tratta.

Nella didascalia che accompagna la foto in evidenza, pubblicata dalla protagonista di oggi sul suo profilo Instagram, scrive: “Non ci vediamo da Natale, e prima di poterci riabbracciare passeranno ancora altri mesi. Mi manca il tuo abbraccio mamma”. In quella foto era piccola, ma l’amore per sua madre è rimasto uguale, intatto.

La protagonista di oggi è nata a Bitonto il 15 gennaio 1981 e sin da tenera età sognava di diventare un’attrice o conduttrice televisiva. Aveva tutte le qualità per affermarsi in questo campo, e così è stato.

Un sogno nel cassetto che si è realizzato nel migliore dei modi. Dopo un paio di esordi in TV avvenuti nel 1996, nel 1999 debutta nel mondo del cinema con il film Terra Bruciata. L’anno successivo invece, recita in Faccia da Picasso. Nel 2001 ha un ruolo da protagonista vestendo i panni di Angelica nel film Tra due mondi.

E’ una splendida conduttrice e tra le più amate in TV: la riconoscete?

Dopo tanti ruoli in film e mini serie, il successo arriva con la serie TV Capri nella quale veste i panni della protagonista Carolina dal 2006 al 2010. Nel 2008, con Andrea Osvárt, affianca Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo su Rai 1.

Successivamente, a settembre del 2018, sostituisce Caterina Balivo nella conduzione di uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico italiano: Detto Fatto, in onda su Rai 2. Tra il 2019 e il 2020, invece, conduce insieme a Enrico Ruggeri il varietà monografico Una storia da cantare nel sabato sera di Rai 1. Come avrete sicuramente capito, la protagonista di oggi è la bellissima Bianca Guaccero.

