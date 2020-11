Covid-19 solo col bacio, era questa l’affermazione che continuamente era pronunciata dal commissario alla Sanità in Calabria prima di ammalarsi.

Il Covid-19 non è certo uno scherzo e ogni giorno lo capiamo. La situazione non è assolutamente delle migliori e potremmo pagare un prezzo alto, altissimo se non cominciamo da subito a cambiare il nostro comportamento. Sempre più spesso, infatti, si assiste a fenomeni di una bassa se non nulla percezione del rischio, che non fa altro che mettere in pericolo le persone. La cosa poi è ancora più grave quando a fare del qualunquismo e a chiedere di ignorare il pericolo è una di quelle persone che sarebbero chiamate invece a fare esattamente l’opposto. Parliamo del neo commissario alla Sanità della Calabria, Giuseppe Zuccatelli, nominato ieri dal Consiglio dei Ministri. L’uomo è risultato poi queste ore positivo proprio al Covid-19.

“Covid-19 solo col bacio!”, commissario alla Sanità si ammala in Calabria – VIDEO

In un’intervista di qualche settimana fa Giuseppe Zuccatelli si era reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fatto il giro del web. L’uomo, infatti, affermava che il Covid-19 fosse una malattia più blanda di quando si dicesse e anche che il modo in cui si propagasse fosse tutt’altro che aggressivo. L’uomo infatti sosteneva che “soltanto se ci baciamo per 15-20 minuti c’è una possibilità che io ti dia il virus”. Ovviamente sappiamo benissimo che non è così, dato che il Covid-19 utilizza dei metodi molto più efficaci e infimi per diffondersi: saliva, starnuti e anche il tocco può essere veicolo della malattia originatasi nei mercati della carne di Wuhan. Ora l’uomo, che occupa un incarico anche più importante di prima, si è ammalato e di fatto ha fatto anche un dietrofront, sostenendo l’importanza delle mascherine. Di seguito il video incriminato.

