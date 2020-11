Coronavirus, Toti: “I dati della Liguria? Sono precisi ed accurati”

Coronavirus, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha parlato dei dati trasmessi dalla sua regione circa i contagi

Da ormai qualche giorno, in Italia è attivo un nuovo Dpcm che ha diviso l’Italia in 3 zone di criticità: gialla, arancione e rossa. Per le regioni maggiormente a rischio si può, di fatto, parlare di lockdown-bis. Si tratta dell’ultima stretta del governo per tentare di rallentare le infezioni di Coronavirus, che hanno raggiunto nuovamente numeri allarmanti.

A tal proposito, ha parlato il governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha sottolineato la precisione e l’accuratezza dei dati forniti dalla regione. “I nostri due valori di Rt più importanti sono pari a 1,37 e 1,48, e sono costanti a quelli delle scorse settimane” ha spiegato il presidente della Liguria: “I nostri numeri sono precisi e accurati, da noi ci sono tanti professionisti che continuano a lavorare con serietà e diligenza“.

Coronavirus, Sala: “Bisogna resistere e rispettare le regole”

Dopo l’intervento di ieri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del difficile momento che sta vivendo la Lombardia a causa dell’emergenza Coronavirus. Tramite la sua pagina Instagram, il cittadino numero uno del capoluogo lombardo ha parlato del lockdown e ha fatto appello ai cittadini. “Bisogna resistere e rispettare le regole, è un momento duro ma ne usciremo tutti insieme continuando a comportarci come ora” si legge nella didascalia di una foto della strada dove si trova la sua casa in Liguria.

“Quando imbocco questa strada, in me c’è sempre tantissima felicità. Spero di poterci presto tornare e che ognuno di noi possa andare dove vuole, senza alcuna limitazione e in totale salute” ha concluso il sindaco Sala.

