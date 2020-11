Coronavirus, Portogallo: coprifuoco notturno a partire da lunedì

In Portogallo il governo ha deciso di istituire un coprifuoco notturno che inizierà a partire dalla giornata di lunedì.

La curva dei contagi continua a salire e il Portogallo ha deciso di istituire un coprifuoco notturno che inizierà a partire dalla giornata di lunedì. Ad annunciarlo è stato il premier Antonio Costa dopo la conclusione di un consiglio straordinario dei ministri. La nazione entra dunque in stato di emergenza sanitaria e al coprifuoco notturno in molte parti del paese ne sarà affiancato un altro nel fine settimana che inizierà invece alle 13. Il premier Costa ha inoltre aggiunto che in 121 comune del paese vi sarà anche il divieto di circolazione su strade pubbliche e quest’ultimo non è una misura tra le tante considerato che riguarderà circa il 70 per cento dei portoghesi.

E nonostante la pandemia di coronavirus continui la sua avanzata in diverse zone del mondo costringendo tantissime nazioni ad aumentare le misure restrittive, dall’Argentina arriva una buona notizia. Il presidente Alberto Fernandez ha infatti annunciato la fine del lockdown nella capitale Buenos Aires e le sue provincie. Un segnale importante considerato che nella nazione la quarantena durava dallo scorso Marzo. Naturalmente molti divieti continueranno ad esistere, l’Argentina è ancora lontana dall’aver realmente superato l’emergenza sanitaria. Ma di sicuro questa decisione lascia intravedere la possibilità che i cittadini possano gradualmente tornare a vivere una vita normale. Fernandez, che ha dato questo annuncio insieme al Ministro della Salute, ha comunque spiegato che i trasporti pubblici al momento non saranno riattivati e che potranno essere utilizzati soltanto da coloro che si spostano per lavoro o per motivi di stretta necessità.

