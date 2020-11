Paulo Dybala è sempre più ai margini del progetto bianconero e così, la dirigenza è pronta ad ascoltare qualsiasi offerta per lui. Dalla Spagna, arrivano voci di un possibile scambio con il Real Madrid.

La Juventus con l’acquisto di Alvaro Morata, sembra aver trovato l’uomo giusto che possa affiancare il leader bianconero: Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo e il portoghese formano una coppia inarrestabile e, data l’affinità dei due, un altro big è finito al margine del progetto.

Si tratta di Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus fino allo scorso anno era il giocatore che nessuno mai avrebbe messo in discussione, ma alla luce delle sue ultime prestazioni, il destino lo porta a un futuro lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: super scambio con il Real Madrid

Paulo Dybala in vendita, ma non sarà svenduto in quanto nonostante non rientri più nei piani della Juventus, il suo valore non può essere messo in discussione. Dopo le dimissioni di Bartomeu, Leo Messi rinnoverà con il Barcellona e, dato che la Pulce non è un estimatore di Dybala, il futuro di Paulo non può essere in blaugrana.

Secondo quanto riportato da Don Balon, ad essersi interessato al numero 10 bianconero è proprio il Real Madrid. Zidane ha una grande stima di Dybala e per arrivare a lui, i Blancos vogliono inserire nella trattativa il cartellino di Rodrygo Goes. L’attaccante 19enne piace a Paratici e dunque il giocatore potrebbe arrivare a Torino attraverso uno scambio con Dybala, al quale si aggiungerà un conguaglio economico a favore dei bianconeri di 25 milioni di euro.

