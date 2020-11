Calciomercato Inter, scambio a gennaio con l’Udinese: l’affare

Calciomercato Inter, in vista di gennaio è pronto uno scambio con l’Udinese: l’idea di Marotta è quella di offrire un attaccante per un centrocampista

Attualmente l’Inter, tra centrocampo e trequarti, conta 8 giocatori. Di questi, almeno 2 partiranno a gennaio. Si tratta di Vecino e Nainggolan. Il primo, dopo aver recuperato da un lungo infortunio, nella finestra di mercato invernale potrebbe andare altrove per trovare spazio. L’uruguaiano piace in Inghilterra a club come Newcastle e West Ham. L’Ad Marotta potrebbe accettare anche offerte in prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa 15 milioni di euro. Il belga, invece, è promesso sposo del Cagliari. Allo stesso tempo anche la situazione legata ad Eriksen rimane molto dubbia: il danese non ha convinto Conte e potrebbe far le valigie per ritornare quello del Tottenham.

Calciomercato Inter, assalto a De Paul a gennaio

La dirigenza, una volta fatto spazio a centrocampo, andrà dritta su Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese è ritenuto il tassello fondamentale per completare il reparto da ogni punto di vista. La valutazione di 35 milioni di euro fatta dai friulani, però, è ritenuta eccessiva e per abbassare tale cifra si potrebbe optare per uno scambio. L’idea di Marotta sarebbe quella di inserire come contropartita tecnica Pinamonti. Nelle ultime settimane, nonostante l’assenza di Lukaku e Sanchez, Conte ha preferito far giocare Perisic fuori ruolo piuttosto che l’ex genoano e quindi non ci sarebbe da strapparsi i capelli in caso di addio a stagione in corso. L’argentino andrebbe a completare la mediana formata dai muscoli di Vidal e la vivacità di Barella con una tecnica sopraffina. Brozovic e Sensi attualmente non danno le giuste garanzie al tecnico leccese.

