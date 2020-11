Calciomercato Inter, torna di moda Messi: scambio con due stelle del club

Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Lionel Messi. Dalla Spagna parlano di un possibile scambio con due stelle nerazzurre

L’Inter non sta vivendo un momento semplicissimo. La squadra di Antonio Conte fatica ad ingranare, e le vittorie sono sempre meno. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid, i nerazzurri si sono fatti raggiungere anche dall’Atalanta. La classifica si fa ora più complicata, e non c’è più spazio per passi falsi.

Intanto, per il calciomercato di gennaio Marotta potrebbe intervenire per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico leccese. Tra i tanti nomi, c’è anche il ritorno di una clamorosa suggestione di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi: Leo Messi. L’argentino sembra pronto a lasciare il Barcellona, nonostante l’addio del presidente Bartomeu. Dalla Spagna, parlano di un possibile scambio con due stelle dell’Inter.

Calciomercato Inter, Barella e Lautaro per arrivare a Messi: le ultime

La notizia avrebbe sicuramente del clamoroso. Per la prossima sessione di calciomercato, l’Inter potrebbe scambiare Barella e Lautaro Martinez per arrivare a Leo Messi. L’indiscrezione lanciata da Don Balon potrebbe trovare ulteriori conferme nelle prossime settimane, con la sessione invernale che si fa sempre più imminente. Stando a quanto riferiscono i media spagnoli, il Barcellona avrebbe dato al numero 10 argentino un ultimatum per decidere del suo futuro. Se entro il 15 dicembre non avrà ancora comunicato la sua volontà di rimanere in Spagna, sarà quasi sicuramente addio.

Per liberarsi del fenomeno argentino, l’idea dei blaugrana sarebbe quella di proporre un maxi-scambio con l’Inter, che vedrebbe coinvolti anche Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Il tecnico Ronald Koeman sarebbe infatti rimasto folgorato dai due giocatori, e potrebbe rinunciare persino al suo giocatore simbolo pur di averli in rosa.

