AirPods tra i binari, un problema che sempre più spesso crea lamentele in Giappone. Ora però è nato un nuovo macchinario.

Gli AirPods sono il tipo di cuffiette wireless più apprezzate e vendute al mondo. Parliamo infatti dell’apice di questa tecnologia senza fili e smart, ideata ovviamente da Apple. Parte integrante del sistema iOS, gli auricolari che da anni vendono tantissimo in tutto il mondo sono sempre più famosi e portano la casa produttrice, ovvero proprio la mela, a continuare ad investire e ad spingere per rinnovarli e perfezionarli. Parliamo infatti di un tipo di dispositivo che ad ogni edizione si affina, sia per qualità dell’ascolto che per software dedicato. Purtroppo, però, il fatto che siano wireless, senza fili, rende gli AirPods anche incredibilmente facili da perdere. In Giappone succede continuamente e questo ha spinto Panasonic a ideare una nuovo macchinario per il loro recupero nelle linee ferroviarie.

Gli AirPods in Asia, come un po’ in tutto il resto del mondo, sono venduti davvero parecchio. Complice anche il fatto che come la maggior parte dei prodotti tecnologici esistenti, è proprio lì che risiedono le fabbriche che assemblano questi prodotti, abbattendone quindi il costo per il mercato locale. Ecco perché il problema degli AirPods che cadono nei binari del treno è un problema vero, come dimostra il video in basso, tanto che Panasonic è intervenuta. Come? Creando un tubo che permette di aspirare le cuffiette cadute senza dover mettere in pericolo la propria vita abbassandosi tra i binari. Di seguito il video di un tg giapponese che analizza questa problematica molto diffusa soprattutto tra i giovanissimi giapponesi, che si lamentano proprio del problema.

