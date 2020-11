Torino, muore in ospedale per il Covid: era stato dimesso il giorno prima. Il 46enne soffriva di una malattia ai muscoli ed era stato rimandato a casa nonostante fosse positivo

La Procura di Torino ha deciso di aprire un’inchiesta sulla vicenda che ha visto coinvolto un 46enne morto a causa del Covid presso l’Ospedale Mauriziano. La storia di Stefano Fernando Mimmo è balzata alle cronache per l’assurdità della sua scomparsa, con le condizioni fisiche crollate nel giro di appena un giorno. L’uomo si era recato presso il nosocomio piemontese positivo al Covid-19, ma i medici dopo averlo visitato lo hanno rispedito a casa. Il giorno dopo visto l’aggravarsi dello stato di saluto è tornato ancora una volta al Pronto Soccorso ed è stato ricoverato. Poco dopo, però, non ce l’ha fatta, morendo per le conseguenze dell’infezione al coronavirus. L’avvocato dei familiari hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Nello specifico i fatti risalgono al 30 ottobre scorso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, l’allarme del Dg del Cotugno: “Fate un lockdown, siamo al limite”

Torino, muore in ospedale per il Covid: i medici lo avevano rimandato a casa il giorno prima

Il paziente era affetto da una malattia muscolare e dopo aver accusato i primi sintomi del Covid si è recato immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mauriziano. Durante la visita dei medici aveva lamentato affaticamento, dolori alle ossa e un malessere generale. Non presentava però febbre o tosse. Nonostante avesse dichiarato di essere positivo al coronavirus, poco dopo le 19 era stato rimandato a casa con la diagnosi di “Polimialgia in Covid“. Gli era stato prescritto un protocollo da seguire con cure a base di paracetamolo e consigliato di contattare il proprio medico di fiducia.

Il 31 ottobre, sentendosi sempre peggio, era tornato in ospedale ed era stato ricoverato in osservazione. Dopo varie visite, il 1° novembre è stato intubato e trasportato in terapia intensiva con gravi sintomi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e qualche ora dopo è deceduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, ragazzo di 20 anni colpito da pallottola vagante