Parigi, morto Pino Solanas: il regista argentino era malato di Covid. Aveva 84 anni e nel corso della sua carriera aveva ottenuti premi a Cannes e Venezia

Purtroppo non ce l’ha fatta. Il noto regista argentino Fernando Solanas è morto nella notte all’età di 84 anni in un ospedale di Parigi. Il cineasta era ricoverato già dalla metà del mese di ottobre per il Covid ed è stato sotto stretta osservazione medica per circa tre settimane.

Aveva contratto il coronavirus in Francia e le sue condizioni aveva richiesto subito il ricovero ospedaliero. Anche sua moglie, Angela Correa, aveva contratto il virus. L’annuncio ufficiale del decesso è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Solanas era anche ambasciatore dell’UNESCO e personaggio di spicco della cultura argentina.

“Voglio dirvi che insieme a mia moglie, Angela Correa, siamo risultati positivi al Covid-19, qui a Parigi. Da parte mia, sono in ospedale sotto osservazione medica. La mia consorte è invece isolata a casa nostra. Grazie per i messaggi di supporto. Prendiamoci cura l’uno dell’altro”, aveva raccontato su Twitter il regista sudamericano qualche tempo fa.

Lo scorso 21 ottobre, Solanas era tornato a ragguagliare tutti sulle sue condizioni, sempre attraverso i social. “Amici, sono ancora in terapia intensiva. Le mie condizioni sono delicate e sono ben curato. Continuo a resistere. Con mia moglie Angela, che nel frattempo è stata ricoverata, vogliamo ringraziare tutti per il vostro supporto“.

Solanas era stato molto attivo anche in politica, arrivando a ricoprire il ruolo di senatore in Argentina nel periodo tra il 2013 e il 2019.

