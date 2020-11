Oggi è una star internazionale e ha un corpo unico: la riconoscete?

Nella foto in evidenza non è altro che una bambina, ma oggi è una star internazionale, nonché leggenda della musica pop. Scopriamo di chi si tratta.

La bambina nella foto ha un viso dolcissimo. Molto dedicata e bella nella sua semplicità, nonostante siano passati un bel po’ di anni, conserva ancora oggi queste caratteristiche. Sin da piccola aveva un sogno nel cassetto: diventare una cantante famosa.

I sogni son desideri recitava una canzone, e nel caso della protagonista di oggi, questo suo desiderio si è tramutato in realtà. Forse nemmeno con l’aiuto della fantasia avrebbe mai immaginato di diventare ciò che è oggi, però con tutta la sua bravura, talento e bellezza è la più seguita e amata sul palcoscenico internazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> È cintura marrone di karate ed ha sposato un calciatore: la riconoscete?

Oggi è una star internazionale e leggenda della musica pop: la riconoscete?

Sono passati tantissimi anni da quello scatto, e oggi, quella bambina è cresciuta ed è diventata una star internazionale. È cresciuta ascoltando tanta musica orientale, e questo l’ha molto influenzata nei suoi primi brani. È inoltre una fan della musica rock, in particolare dei Police, degli AC/DC e dei Led Zeppelin.

Il suo stile ha avuto anche forti influenze dalla musica andina e folk latino-americana, stili che ha unito in brani come “Whenever, Wherever“. È fidanzata dal 2011 con il difensore centrale del Barcellona, Gerard Piqué, e dalla loro unione sono nati due bellissimi bambini: Milan e Sasha. Come avrete sicuramente capito la protagonista di oggi è Shakira.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Bimba dal sorriso raggiante, oggi è una bellissima showgirl: la riconoscete?