Napoli, ragazzo di 20 anni colpito da pallottola vagante

A Pozzuoli, in provincia di Napoli, un ragazzo di 20 anni incensurato è stato colpito da una pallottola vagante per strada

Ieri sera in provincia di Napoli, a Via Monteruscello, a Pozzuoli, un ragazzo di 20 anni è stato colpito da una pallottola vagante. Il giovane, in pieno adempimento alle regole vigenti sul territorio, in prima serata era in piazza con pochi amici, quando ad un certo punto ha sentito uno strano boato. Subito dopo il piede gli bruciava ed era dolorante, è così che si è accorto di essere stato raggiunto da una pallottola.

Il giovane è stato subito trasportato a “La Schiana”, l’Ospedale di Pozzuoli noto con questo nome, da un passante in automobile. Quest’ultimo, dopo averlo lasciato al Pronto Soccorso si è allontanato senza fermarsi. Dal ragazzo sono subito arrivati i Carabinieri per ricostruire la dinamica.

Napoli, ragazzo colpito da una pallottola vagante: la ricostruzione

Il giovane ragazzo di 20 anni, arrivato al Pronto Soccorso ed operato per la ferita, è stato poi interrogato dai Carabinieri. Non è riuscito a dare dettagli più precisi circa l’accaduto: non ha saputo dire né chi fosse stato ad esplodere il colpo, né da dove. Ha soltanto sentito degli sparti e poi un dolore al piede ed è riuscito a realizzare quanto accaduto.

Le forze dell’ordine si sono recate sul posto indicato dal giovane per provare a riscostruire la dinamica, cercare testimoni o indizi in loco. Purtroppo la zona è sprovvista di telecamere di videosorveglianza, tuttavia qualche esercizio commerciale privato potrebbe essere utile alla causa. La versione data dal ragazzo resta al vaglio, non si escludono indagini anche sulla sfera personale: non è detto che la pallottola fosse vagante. Attualmente il ragazzo è in buone condizioni, la ferita non è nulla di grave.