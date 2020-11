Napoli, l’allarme del Dg del Cotugno: “Fate un lockdown, siamo al limite”. Lo ha dichiarato Maurizio Di Mauro, preoccupato per la situazione sanitaria ormai al collasso

Mentre si continua a discutere a livello politico sulla divisione in fasce di rischio del nostro Paese, molti contesti locali stanno arrivando al limite. La crisi sanitaria per il coronavirus sta rapidamente tornando a livelli di guardia, come lo scorso marzo, e oltre 30mila contagiati quotidiani di media nell’ultima settimana, sono un campanello d’allarme troppo forte per essere ignorato. Le terapie intensive sono in crescita costante e stanno sottolineando l’inadeguatezza di alcuni nosocomi nazionali, anche rinomati. Non sempre gli adeguamenti effettuati in questi mesi sono sufficienti a coprire l’ondata di ricoveri, soprattutto in alcune Regioni. Proprio in queste ore, ad esempio, è arrivato il grido di allarme del direttore generale dell’Azienda dei Colli di Napoli, di cui fa parte il famoso ospedale Cotugno. Nelle dichiarazioni rilasciate all’Ansa, Maurizio Di Mauro sottolinea come “la situazione sia quasi fuori controllo“.

“Vi prego, fate tutti un lockdown personale per tutelare voi stessi e gli altri. Stiamo facendo l’impossibile assistendo i malati fin dentro le auto e le ambulanze in fila, il personale sta facendo sforzi sovrumani, ma siamo al limite“.

Napoli, l’allarme del Dg del Cotugno: “Fate un lockdown personale, la situazione è al limite”

Il dg del Cotugno prosegue nel suo appello disperato: “Se avete dei sintomi importanti, chiamate prima i medici di base e seguite le loro istruzioni. Non vi recate immediatamente al Pronto Soccorso. Vi prego aiutateci“.

Di Mauro poi prosegue snocciolando alcuni numeri: “Attualmente ci sono 12 postazioni box nel triage e due terapie intensive nel Pronto soccorso proprio per cercare di alleviare la situazione. Siamo al lavoro per ricavare altri posti letto nella struttura“. Lo stesso direttore ha contratto il Covid nelle scorse settimane ed è tornato negativo da poco, riprendendo regolarmente il suo posto. Attualmente fuori dal Cotugno di Napoli ci sono circa dieci automobili e tre ambulanze in coda, alcune in attesa da tutta la notte.

