Mass Effect è senza dubbio tra le saghe videoludiche più apprezzate di sempre. Parliamo infatti di una serie di prodotti apprezzatissima, che ha fatto la storia di questa e della scorsa generazione videoludica. Purtroppo c’è stato però anche un grosso passo falso, dato che la compagnia che gestisce il marchio, ovvero la Bioware, ha anche pubblicato un quarto e ultimo capitolo, il controverso Mass Effect: Andromeda, che non è stato proprio apprezzato dall’utenza. Ora, però, potrebbe esserci un nuovo gioco in arrivo, ma le speculazioni in questo momento sono tantissimo. Dall’immagine, infatti, non si capisce davvero molto di quello che si vede, o meglio non si vede, essendo una fotografia sfocata.

Mass Effect, trilogia in arrivo? Spunta un’immagine – FOTO

Online in tanti si stanno dividendo. Alcuni credono che si tratti di un nuovo capitolo della serie, che magari ripartirà dopo il fallimento di Andromeda. Altri invece sperano e credono che quello che (non) si vede sia in realtà la tanto richiesta e desiderata trilogia, rimasterizzata ed ottimizzate per la next gen videoludica. Per ora è difficile fare previsioni, ma di certo il fatto che ci sia qualcosa in fase di lavorazione non potrà che fare felici i milioni di fan che amano Mass Effect e il mondo creato da Bioware. Di seguito la fotografia pubblicata dal noto giornalista Jeff Grubb, che segue l’ambiente videoludico con assiduità. Nuovo gioco o trilogia originale rimasterizzata? Soltanto il tempo e qualche annuncio ufficiale da parte di Bioware potrà togliere ogni dubbio da parte dell’utenza.

