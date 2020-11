Fondazione Open, indagati Matteo Renzi e Maria Elena Boschi

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi iscritti nel registro degli indagati insieme a Luca Lotti sull’inchiesta riguardo la Fondazione Open

Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio, e gli ex ministri Maria Elena Boschi e Luca Lotti sono finiti insieme sul libretto degli indagati circa l’inchiesta sulla Fondazione Open. Facciamo un passo indietro. La Fondazione Open – prima ‘Big Bang’ – è stata istituita nel 2012 per supportare le iniziative politiche di Matteo Renzi. Al 2018, la fondazione ha raccolto circa sei milioni di euro e sul sito di questa, finché in vita, c’erano persino presenti i nomi dei finanziatori.

LEGGI ANCHE > > > Coronavirus, Di Maio: “Restiamo uniti per uscire da questa crisi”

Proprio per questo motivo, già la Fondazione Open finì tra le polemiche: non tutti avevano dato il via libera per la pubblicità alla donazione. Durante una perquisizione al presidente della Fondazione, l’avvocato Alberto Bianchi, fu trovata la lista contenente tutti i nomi dei donati. Quest’ultimo fu accusato di influenze illecite e finanziamento illecito ai partiti.

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi indagati: il motivo

Nel consiglio di amministrazione, oltre a Bianchi c’erano anche Maria Elena Boschi e Luca Lotti. Secondo il quotidiano La Verità, Matteo Renzi è chiamato a presentarsi in Procura il prossimo 24 novembre per rispondere ad alcune domande degli inquirenti. Il leader di Italia Viva è indagato per finanziamento illecito ai partiti, così come Bianchi ed anche il manager Marco Carrai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Decreto ristori bis, c’è il via libera del Cdm: tutte le misure

In questi anni di indagini, Matteo Renzi ha sempre respinto le accuse, ma sarà chiamato a farlo anche in Procura questo mese. Quest’ultima vorrà dimostrare – secondo La Verità – come la fondazione agisse come un vero e proprio partito, pur non essendolo, e quindi soggetta proprio alle norme sul finanziamento pubblico ai partiti.