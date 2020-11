Elisabetta Canalis, posa di fuoco: gambe aperte in auto – FOTO

Elisabetta Canalis, posa di fuoco: gambe aperte in auto a Palm Desert in California. La splendida showgirl sarda manda in visibilio i fan su Instagram

Elisabetta Canalis è ormai perfettamente calata nella sua nuova vita oltre Oceano. La showgirl sarda si è trasferita a Los Angeles dal 2014, dopo il matrimonio con il noto chirurgo americano Brian Perri. I due hanno avuto una figlia, Skyler nel 2015 e sembrano davvero vivere felici nonostante le difficoltà attuali legati alla pandemia. L’ex velina aveva anche avviato un business qualche tempo fa con l’ex collega Maddalena Corvaglia, purtroppo non andato a buon fine. Ora da vera influencer navigata, trascorre le sue giornate postando delle foto sempre molto accattivanti su Instagram e attirando l’attenzione dei suoi 2,7 milioni di fan. Un successo che rappresenta un vero e proprio lavoro, anche come testimonial di marchi importanti. Tutto basato sulla sua prorompente bellezza fisica, non intaccata minimamente dal passare degli anni (è nata a Sassari il 12 settembre 1978).

Elisabetta Canalis, posa di fuoco nel deserto: gambe aperte sul sedile dell’auto

Visualizza questo post su Instagram 🌅 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 7 Nov 2020 alle ore 3:04 PST

Nell’ultimo post su Instagram, condiviso nella mattinata del 7 novembre, la Canalis si trova con la sua auto a Palm Desert, nel Sud della California, vicino San Diego. Una location non particolarmente interessante se non fosse lei ad infuocarla letteralmente. Le temperature ancora alte da quelle parti sono testimoniate dagli abiti succinti indossati dalla modella. Jeans da cowgirl e toppino bianco davvero mini. Un cappello di paia in stile country a coprirle il viso e gambe aperte appoggiata sul sedile anteriore.

Immancabili le centinaia di commenti su Instagram, con i fan che non possono far altro che sottolineare il suo fascino. Nonostante l’abbiamo vista in tutte le salse, ancora riesce a stupire con un paio di semplici scatti. La classe non è acqua…

