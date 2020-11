Elezioni Usa, Trump non molla: “In molti seggi porte e finestre bloccate”

Elezioni Usa, continuano ad arrivare accuse da parte dell’attuale presidente Donald Trump sul conteggio illegale dei voti

Da ormai qualche giorno, è uno dei temi che più sta tenendo banco a livello globale: le Elezioni Usa 2020. Donald Trump e Joe Biden si stanno dando battaglia a suon di voti per ottenere la carica di Presidente degli Stati Uniti d’America. Al momento, il candidato democratico sembra prossimo ad accasarsi alla Casa Bianca, ma l’attuale tycoon non ci sta e continua a rispondere.

“Dopo le ore 20 dell’Electron Day, sono stati ricevuti decine di migliaia di voti assolutamente illegali. Questi hanno cambiato i risultati in Pennsylvania e in altri Stati“ ha scritto Trump in uno dei suoi tweet. L’attuale presidente ha sottolineato che chi era chiamato a monitorare i voti, non ha potuto svolgere la mansione per migliaia di schede. “È successo qualcosa di brutto nelle ore in cui nessuno ha supervisionato i conteggi. Hanno bloccato le porte e oscurato le finestre, così che tutto potesse avvenire lontano da occhi indiscreti” le sue parole.

Elezioni Usa, campagna Biden: “Accadrà oggi”

Mentre l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump continua a contestare il conteggio (a sua detta) falsato dei voti, il candidato democratico Joe Biden è sempre più sul punto di accasarsi alla Casa Bianca. Il numero due della sua campagna elettorale ha anticipato che oggi potrebbe essere il giorno dell’investitura ufficiale. “Happy Saturday, accadrà oggi” ha infatti dichiarato pochi minuti fa. A breve sono attesi i nuovi dati della Pennsylvania, che potrebbero dare un’indicazione forse decisiva. L’allungo dell’ex vicepresidente potrebbe portare il vantaggio a +0,5%, rendendo quindi inutile la necessità di un riconteggio obbligatorio delle schede.

Se così fosse, il terreno all’assegnazione definitiva dello Stato e della Casa Bianca a Joe Biden sarebbe solo una formalità. Anche nella contea di Allegheny, un’area democratica che include Pittsburgh, le schede per posta stanno venendo scrutinate in questi minuti, ma sembra abbastanza evidente il sostegno nei confronti di Biden.

