Elezioni Usa, Biden: “Stiamo vincendo, siamo una sola America”

Dopo le elezioni, torna a parlare in Usa il candidato democratico Joe Biden. Infatti il vice-presidente ha annunciato di essere in vantaggio.

Si avvicina sempre di più la fine di queste interminabili Elezioni in Usa, con Joe Biden che è pronto a toccare il fatidico “magic number“, ossia il 270. Al candidato democratico bastava solamente conquistare il Nevada per annunciare la vittoria, ma Biden ha stupito tutti recuperando terreno anche in Pennsylvania e Georgia. Una vittoria in questi ultimi due stati riuscirebbe a donare al democratico un successo con ampio vantaggio rispetto a Trump.

Nonostante si continui a contare i voti in Arizona, Nevada, Pennsylvania e Georgia, i sostenitori di Biden non ce l’hanno fatta ad aspettare e sono scesi in strada per festeggiare. Infatti le televisioni americane hanno riportato festeggiamenti sia a New York che a Washington D.C. Così Joe Biden ha deciso di salire sul palco allestito nella quartier generale dei democratici, al Westin Hotel, parlando nuovamente alla nazione. Andiamo quindi a vedere le parole del democratico, accompagnato dalla futura vice-presidente, Kamala Harris.

Elezioni Usa, Biden annuncia: “Stiamo vincendo, siate calmi e pazienti”

Dopo il continuo dei conteggi nei quattro stati rimanenti, Joe Biden è tornato a parlare alla nazione da Wilimington, nel Delaware. Stavolta il messaggio non è stato breve e conciso come quello dei giorni precedenti, ma è stato quasi un primo discorso da Presidente. Infatti Biden ha ricordato di aver ottenuto oltre 71 milioni di voti in tutti gli Usa, diventando il candidato più votato nella storia della Casa Bianca. Ma non solo, a Biden va dato anche il merito di aver ricostruito la “Blue Wall“, ossia la roccaforte democratica sulla costa ad Ovest del paese.

Inoltre Biden ha difeso anche il lento conteggio dei voti. Infatti il democratico ha ricordato che dietro ad ogni persona che conta i voti c’è una storia, e che bisogna ascoltare la voce di tutti. Poi il candidato ha difeso ancora una volta la democrazia, affemando che va contato ogni singolo voto. Biden ha nuovamente invitato tutti a restare uniti, ricordando al popolo di essere una sola America, dove si può essere avversari, ma non nemici.

Affiancato dalla sua vice, Kamala Harris, il futuro presidente degli Usa ha poi dichiarato : “Ci avete dato mandato e agiremo dal primo giorno su Covid ed economia, clima e sistematico razzismo“, concludendo con una promessa: “Ci rivedremo domani“.

L.P.

