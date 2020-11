Covid-19, ecco la nuova età media dei deceduti: lo studio 

Covid-19, ecco la nuova età media dei deceduti. Lo rivela l’Istituto Superiore di Sanità con l’ultimissimo report pubblicato. Arriva una conferma importante per quanto riguarda le vittime della pandemia.

82 anni: è questa l’età media dei pazienti morti per Covid-19. Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità attraverso l’ultimissimo report redatto. Lo studio, condotto su un campione di quasi 40.000 pazienti, ha confermato il seguente verdetto: sono soprattutto gli anziani, inevitabilmente più fragili e spesso con diverse patologie alla base, ad avere la peggio in questa pandemia.

Covid-19, l’età media dei pazienti deceduti

Tra questi soggetti conteggiati le donne sono 16.628, ovvero il 42,6%. Nell’indagine emerge inoltre un altro dato significativo: l’età mediana tra vittime e positivi, invece, oscilla ci circa 30 anni. Rispetto agli 82enni di media che muoiono a causa del coronavirus, l’età media dei contagiati è attorno ai 49 anni. E inoltre le donne morte a causa dell’infezione hanno un’età superiore rispetto agli uomini: 85 anni contro 79.

Per quanto riguarda invece le malattie pregresse, i dati rivelano che nei pazienti purtroppo deceduti ce n’erano ben 3.5 di media. 3.7 per le donne, 3.4 per gli uomini. Un dato ottenuto grazie a un’analisi limitata a 5.047 vittime di questa crisi sanitaria, per le quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche.

173 pazienti, cioè il 3,4% del campione studiato, presentavano zero patologie prima del decesso, mentre 662 – il 13,1% – ne registravano appena una. 962 invece, cioè, il 19,1%, avanzavano due patologie. Il 64.4%, caratterizzati da 3250 soggetti, tre o anche di più. L’ipertensione si è rivelata la problematica preesistente più frequente in tutti i casi monitorati. Infine – conclude il report – i decessi sono avvenuti nel giro di 12 giorni tra i primi cinque relativi all’insorgenza dei sintomi e gli altri sette di peggioramento.

