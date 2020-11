Covid-19 Calabria, mancano i posti letto: pazienti in rianimazione

Covid-19, situazione allarmante in Calabria dove sono terminati i posti letto: i pazienti sono stati trasferiti in rianimazione

Non è una novità se diciamo che la sanità al Sud Italia lascia a desiderare, colpa degli scarsi fondi arrivati fin giù la penisola. Proprio ieri, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha messo a confronto i dati di personale sanitario attualmente occupato al Nord e quello del Sud. Numeri sconcertati che portano al collasso di un sistema fondamentale per la sopravvivenza.

Un’ulteriore conferma di questo disagio arriva proprio oggi dalla Calabria, regione in particolare difficoltà sotto ogni fronte perché divenuta, da ieri venerdì 6 novembre, zona rossa. Ieri, in tutta la regione, “soltanto” 264 contagi in più (numero poco rilevante se si considerano i quasi diecimila della Lombardia), tuttavia il sistema sanitario sta affannando: mancano i posti letto per i pazienti.

Covid-19 Calabria, sistema sanitario al collasso: posti letto inesistenti

Il Covid-19 in Calabria sta evidenziando la falla nel sistema sanitario che esiste da anni. Il delegato per l’emergenza Covid della Regione Calabria, Antonio Belcastro, ha riscontrato una situazione critica nei primi giorni di novembre per “l’alto tasso di pazienti in terapia intensiva”. Lo stesso ha ammesso che, a causa dei posti letto inesistenti all’interno delle strutture predisposte per la terapia intensiva “alcuni pazienti, che non avevano bisogno di ventilazione meccanica assistita, perché non presentavano gravi criticità, erano stati ricoverati in Rianimazione“.

Ciononostante, all’interno della conferenza tenuta ha dato statistiche confortanti: “Il trasferimento dei pazienti dalle Terapie intensive ai reparti di Malattie infettive e Pneumologia ha permesso l’aumento del tasso di saturazione (16%) dei posti letto di area medica, mentre il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (6%) che è ancora lontano dalla soglia di allerta, fissata al 30%”.