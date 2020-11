Il premier Conte ha spiegato che se le regioni decidono di non applicare il nuovo Dpcm, l’unica soluzione sarà quello di un lockdown nazionale.

Se le Regioni rifiutano la classificazione in fasce di rischio, allora l’unica soluzione sarà quella di un lockdown nazionale esattamente come avvenuto a Marzo. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio Conte in un momento in cui i governatori sembrano non aver accettato molte delle disposizioni contenute nel nuovo Dpcm. Per il premier “nessuno ha mai messo in discussione prima il meccanismo di monitoraggio che ha portato alla divisione dell’Italia in tre fasce, rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato. I cittadini della Lombardia, del Piemonte, della Valle d’Aosta, della Calabria, non ne trarrebbero nessun beneficio. Senza contare l’ingiustizia di imporre lo stesso regime di misure che stiamo applicando alle Regioni rosse anche a cittadini che vivono in territori in condizioni meno critiche”.

Coronavirus, Conte: “ Situazione grave, nessuna Regione è verde”

Conte ha poi ribadito che chi accusa il suo esecutivo di agire in modo discriminante verso alcune realtà del territorio è in malafede in quanto oltretutto non esiste “alcun margine di discrezionalità politica nell’ordinanza del ministro Speranza. Le Regioni sono parte integrante di questo meccanismo”. Il premier ha poi ricordato che l’emergenza sanitaria incombe nel nostro paese, e la prova di questo è nel fatto che nessuna regione è stata classificata come verde e “questo significa che difficilmente potremo trasportare i malati da una regione all’altra se la curva continuerà a salire in modo esponenziale”. Sugli aiuti economici Conte ha spiegato di aver inserito nel Decreto Ristori “un fondo per erogare nuove risorse da destinare a Regioni che dovessero peggiorare il proprio livello di rischio”.

