Calciomercato Milan, pronto il colpaccio in difesa: due nomi in pole

Calciomercato Milan, a gennaio la dirigenza interverrà per regalare a Stefano Pioli un difensore: due nomi in pole

Giovedì in Europa League è arrivata la prima sconfitta per il Milan. Contro il Lille non c’è stato nulla da fare, e il 3-0 subito a San Siro ha fatto tornare la squadra con i piedi per terra. I rossoneri stanno comunque disputando una stagione di tutto rispetto, e il primo posto in Serie A ne è una conferma.

Per il calciomercato di gennaio, il Milan tornerà molto probabilmente ad investire per rinforzare la rosa. L’obiettivo rimane sempre il difensore centrale, tanto cercato quest’estate ma che alla fine è sfuggito nelle ultime ore. Maldini e Massara vorrebbero regalare al tecnico Stefano Pioli un giocatore già pronto per giocare dal 1′ minuto e far rifiatare la coppia formata da Kjaer e Romagnoli. I nomi in pole position sono due.

Calciomercato Milan, Kabak o Lovato per la difesa: le trattative

Mancano ancora due mesi all’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma il Milan ha già le idee piuttosto chiare. L’obiettivo è quello di regalare a Stefano Pioli un difensore centrale giovane ma già pronto per giocare da titolare. I nomi in pole position sono principalmente due, riporta La Gazzetta dello Sport: Ozan Kabak e Matteo Lovato.

Il turco dello Schalke 04 è già stato corteggiato a lungo quest’estate, e potrebbe esserci un ritorno di fiamma a gennaio. Il club tedesco è in crisi finanziaria, e ha bisogno di far cassa. I 15 milioni di euro offerti qualche mese fa potrebbero ora essere sufficienti per portarsi a casa il talentuoso giocatore.

Altro nome che piace parecchio è quello di Matteo Lovato, difensore classe 2000 rivelazione dell’Hellas Verona. Il centrale italiano sta facendo molto bene in questo inizio di campionato, e rappresenterebbe un profilo in linea col diktat societario imposto da Elliot.

