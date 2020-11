Calciomercato Juventus, super colpo da 45 milioni a gennaio

Calciomercato Juventus, secondo alcune voci di mercato i bianconeri hanno in mente di concludere un super colpo da 45 milioni nel mercato di gennaio.

Una clamorosa indiscrezione su un possibile prossimo acquisto della Juventus nel mercato di gennaio. Si tratta di un nome importante. Parliamo infatti di un giocatore che su Transfermarkt è valutato circa 45 milioni e che in estate era ad un passo dal vestire la prestigiosa maglia del Barcellona. Sembra infatti che i bianconeri siano intenzionati a presentare un’offerta per Memphis Depay, il talento più cristallino in forza al momento al Lione. Si tratta di un trequartista molto estroso che all’occasione può fare anche la mezza punta, e possiede alcuni colpi da autentico campione. Depay è in scadenza di contratto e a Giugno potrebbe svincolarsi dal Lione per approdare a parametro zero in un altro club.

Juventus, Depay potrebbe arrivare già a Gennaio

Ed ecco perché la dirigenza juventina, che da sempre ha degli ottimi rapporti con il Lione, sta riflettendo se fare un’offerta a Gennaio per battere la concorrenza, un po come ha fatto l’anno scorso l’inter con Eriksen. Quest’estate in realtà la Juventus, almeno da quello che ci hanno raccontato gli esperti di calciomercato, sembrava molto vicina a un altro grande giocatore del Lione, che forse non ha ancora raggiunto la popolarità di Depay per una semplice questione anagrafica. Si tratta Aouar, un’altra suggestione che entusiasma molto i tifosi. E nonostante il difficile periodo economico che stanno attraversando tutte le squadre del mondo a causa dell’epidemia di coronavirus, non è escluso che i bianconeri possano sorprenderci portandosi a casa entrambi i giocatori. In quel naturalmente si tratterebbe di un’operazione di mercato faraonica.

