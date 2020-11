Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera ha messo nel mirino negli ultimi giorni il veterano Angel Di Maria ma la situazione si starebbe complicando.

La Juventus è una di quelle squadre che non è mai sazia, che vive grazie alla sua fame di trofei e di vittorie. E per mantenere questa voglia di vincere è necessario anche essere aggressivi e imprevedibili sul mercato, con la voglia di continuare ad aumentare la qualità del proprio parco giocatori. Per questo motivo da diverse settimane la dirigenza torinese avrebbe messo nel mirino un calciatore importante come Angel Di Maria. Parliamo di un veterano che ha dalla sua un’esperienza assolutamente fuori dal comune e che poterebbe ai bianconeri ancora più internazionalità. Sarebbe inoltre un colpo importante per affiancare Cristiano Ronaldo, che conosce ed è conosciuto benissimo dal calciatore argentino, che negli anni al Real gli ha fornito molti assist.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo sta per rinnovare: la situazione

Parliamo di un calciatore di primissimo livello, che tutte le squadre sognano. Soprattutto perché il suo contratto con il PSG, squadra per cui gioca in questo momento, scade in estate. La Juventus, riporta calciomercato.com, stava seguendo l’evolversi della faccenda, volendo provare a prenderlo a zero per rinforzare ulteriormente l’attacco e la fascia. Però le ultime notizie che filtrano da Parigi non sono proprio le più rosee. Pare infatti che la dirigenza parigina stia lavorando per offrirgli un ricco e interessante contratto fino al 2022-2023, con cifre ovviamente faraoniche. Il giocatore, da parte sua, resterebbe volentieri a Parigi, dove ha trovato la giusta intesa con le persone e con l’ambiente. Insomma, la Juventus potrebbe dover ripensare la propria strategia per un colpo importante ma anche low cost.

