Bielorussia, portavoce Ministro Esteri: “Risponderemo alle sanzioni Ue”

Il portavoce del Ministro degli Esteri della Bielorussia, ha dichiarato che la scelta dell’Ue di imporre nuove sanzioni al paese non sarà lasciata senza risposta.

Anatoli Glaz, portavoce del Ministero degli Esteri bielorusso, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia Interfax sulle scelta dell’Unione Europea di imporre nuove sanzioni alla nazione, spiegando che si tratta di una decisione “che non sarà lasciata senza risposta” Oltre a questo inoltre, l’Ue ha anche deciso di includere il premier Lukashenko e altri quattordici funzionari nella lista della sanzioni alle singole persone. Una decisione giustificata dal fatto che si ritiene il governo bielorusso direttamente responsabile delle repressioni che si sono registrate in Bielorussia sulle proteste pacifiche dei cittadini.

Bielorussia, Lukashenko ha ormai rotto i ponti con l’Ue

D’altronde che i vertici europei vogliano delegittimare Lukashenko, lo si era in fondo capito quando Svetlana Tikhanovskaya è stata invitata alcune settimane fa a un confronto da molti leader europei. La donna è stata la principale antagonista di Lukashenko alle elezioni che si sono tenute ad Agosto (e che l’Ue ha deciso di non riconoscere) e ha lasciato la nazione subito dopo la sconfitta per paura di essere perseguitata dal premier in carica. E adesso, si ritrova a rappresentare gli interessi dell’opposizione del suo paese in Europa. Le proteste nel paese non accennano a fermarsi, con il Ministro dell’Interno che alcuni giorni fa ha dichiarato che durante una singola manifestazione nella capitale, più di cinquecento persone sono state arrestate dalle forze dell’ordine. Lukashenko ha ormai rotto qualsiasi tipo di rapporto diplomatico con i leader europei arrivando anche ad accusarli di aver finanziato direttamente i disordini nel paese.

