Wanda Nara mostra le scarpe, ma guardano tutti altrove – FOTO

La moglie del bomber Icardi senza freni, un gardaroba da sogno, ma non tutti guardano quello di Wanda Nara

Wanda Nara torna con un post sul suo profilo Instagram. Nella foto si vede chiaramente una scarpiera con tantissime paia di scarpe di marca: tra quelle dei figli e quelle del marito effettivamente ce ne sono più di trenta. Sicuramente però la moglie del bomber Icardi ha un armadio tutto suo dove custodisce le sue più belle calzature.

Tantissimi dettagli in questa foto: oltre l’armadio straripante, anche dei vestiti – presumibilmente dei figli, un borsone da viaggio e tanto altro. “Uff weekend in lockdown”, è la didascalia della foto. Forse Wanda dovrà mettersi a spolverare tutto quanto vediamo in secondo piano? C’è un dettaglio in primo piano che, però, non è sfuggito proprio a nessuno.

Wanda Nara, lo sguardo dei follower è altrove

Visualizza questo post su Instagram Uff 😖 weekend in lockdown Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Nov 2020 alle ore 10:08 PST

Nonostante tutti siano curiosi di sapere dove vivono Wanda Nara e Mauro Icardi, il dettaglio che interessa a tutti i follower, in questa foto, è un altro. La bella showgirl argentina ha messo in primo piano il suo lato b poggiato su di una scrivania. Di fronte uno specchio e subito scatta una foto da dedicare ai 7 milioni di fan che la seguono su Instagram.

Una foto certamente sui generis che lascia sognare tutti i suoi follower. Mauro Icardi è d’accordo che il suo patrimonio venga condiviso con tutta questa gente? Ma si sa, alla Nara piace mettersi in mostra.