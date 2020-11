Valentino Rossi negativo, è una corsa contro il tempo

Valentino Rossi negativo dopo l’ultimo tampone di controllo e adesso potrà partire per Valencia per gareggiare domenica

La prima vittoria di Valentino Rossi è finalmemte arrivata: il tampone di controllo per il Covid-19 effettuato oggi dal campione pesarese ha dato esito negativo come ha comuicato Yamaha. Questo significa che può partire per Valencia e sperare di correre domenica nel Gran Premio d’Europa, terz’ultima prova del motomondiale.

Buone notizie per Valentino Rossi 💪 Il Dottore spera di esserci nel GP d’Europa 🤞#MotoGP | #Rossi | #EuropeanGP https://t.co/KKVwAiJp18 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 5, 2020

Rossi aveva annunciato la sua positività al Coronavirus lo scorso 15 ottobre scorso e per quello era stato costretto a saltare il doppio appuntamento di Aragon. Ora però potrebbe tornare in pista ma dovrà superare un ultimo tampone di controllo domani, 6 novembre, direttamente in Spagna. Valentino Rossi in attesa del tampone quindi, ma più sereno.

Se invece risultasse una nuova positività, al suo posto gareggerebbe l’americano Garrett Gerloff, pilota di Superbike già convocato dal team ufficialegiapponese. Sarà comunque lui a girare bel primo turno di prove Libere, in attesa di capire quello che succederà a Rossi e se ariverà il via libera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi