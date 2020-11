Usa, la rabbia di Trump: “Vogliono rubarci le elezioni”

In Usa l’attuale presidente Donald Trump convoca una conferenza stampa. Il tycoon afferma che i democratici vogliono rubare l’elezioni.

Donald Trump non accetta la sconfitta alle elezioni Usa, con il tycoon che in conferenza stampa lancia pesanti dichiarazioni. Infatti, il presidente americano dichiara al mondo: “Vogliono rubarci le elezioni“. La scellerata tesi del tycoon si basa sui voti per posta, per lui considerati voti illegali. Infatti già prima delle elezioni, il presidente americano aveva cercato di evitare il conteggio dei voti per posta.

Trump, infatti, sta per uscire dalla Casa Bianca come il presidente perdente con più voti di sempre, forse proprio per questo la sconfitta proprio non gli va giù. Infatti, con dichiarazioni giudicate da capogiro dalla stampa locale, il tycoon ha affermato chiaramente: “Se si contano i voti legali vinco facilmente! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, ci rubano le elezioni“. Una lunga accusa annunciata davanti ai giornalisti accreditati, che rischia di prolungare i tempi per le elezioni.

Inoltre l’attuale presidente non ha permesso ai giornalisti presenti di fare domande, ripetendo le stesse parole anche anche su Twitter. Infatti per il tycoon i voti legali sarebbero quelli alle urne e non quelli per posta, tra l’altro da lui stesso usati. Ma andiamo a vedere da dove è scauturita l’ira del presidente americano.

Elezioni Usa, Trump non ci sta a perdere: Pennsylvania e Georgia i motivi dell’ira

Il lungo atto d’accusa del presidente americano è avvenuto in diretta dalla Casa Bianca, con il tycoon che ha ripetuto più volte la frode elettorale per circa 16 minuti. Trump al momento è in svantaggio su Joe Biden ed i voti per posta stanno segnando le sorti delle elezioni. Così il presidente ha deciso di sospendere il conteggio dei voti per posta.

La decisione di Trump di interrompere il conteggio di tali voti, non è solamente perchè considerati dal tycoon come “illegali“, ma soprattutto perchè stanno portando alla sconfitta il presidente in due stati da lui considerati come vittoriosi, ossia Georgia e Pennsylvania. Un colpo basso per il partito Repubblicano, che dopo aver perso l’Arizona, potrebbe perdere anche i due stati da sempre roccaforti del partito.

Il presidente Usa così non si arrende ad una sconfitta a cui manca solo l’annuncio. Anche se nell’ultima conferenza stampa, il tycoon è apparso meno combattivo e soprattutto stanco. Alcuni stati riprenderanno il conteggio dei voti solamente martedì, con l’incertezza che al momento regna nel paese americano e con i sostenitori di Trump scesi in piazza per protestare.

