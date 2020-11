Morto Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh se ne è andato a Roma all’età di 72 anni. Ad annunciarlo, l’amico Bobo Craxi

Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, è morto oggi a Roma a 72 anni. Ad annunciarlo per primo, con un delicatol messaggio via Twitter, l’amico Bobo Craxi. E con lui scompare una parte della musica italiana, quella che ha scritto pagine importanti con una delle band più amate.

D’Orazio era entrato nei Pooh nel 1971, come batterista, voce e flauto e con la storica band è rimasto fino al 2009. Poi una separazione che aveva fatto molto rumore, durata sei anni. Ma nel 2015 si era riunito agli altri componenti per l’ultimo trionfale tour.

Stefano amico mio. Suona e scrivi anche lassù.

Ciao! pic.twitter.com/udvb6uv7K5 — Bobo Craxi (@bobocraxi) November 6, 2020

Stefano D’Orazio, una lunga vita insieme ai Pooh e i successi con i musical



Impossibile immaginare i Pooh senza Stefano e viceversa. Quando Valerio Negrini, nel 1971, aveva lasviato la band per passarfe al ruolo di paroliere, gli ha lasciato il posto e da lì è stata un’escalation. Fino a metà degli anni ’80 è stato una colonna dela band, poi però grazie a lui anche Red Canzian ha trovato spazio e voce. Era stato infatti lui a convincere gli altri che poteva esserci spazio per tutti a cantare e non solo per Dodi Battaglia e Roby Facchinetti.

Una carriera lunghissima ma anche un divorzio nel 2009, al termine di un tour concluso al Forum di Milano. Da lì, D’Orazio siu era dedicato ad altri progetti, come quelli dei musical di grande successo (Pinocchio e Aladin su tutti). Poi però per il cinquantennale dei Pooh, nel 2015, avevaaccettato il richiamo del gruppo ed era tornato a fare musica con loro che nel frattempo avevano riabbracciato anche Riccardo Fogli. Tra i suoi ultimi lavori, il testo di “Rinascerò rinascerai”, scritta durante il lockdown insieme a Roby Facchinetti.

Il musicista non aveva figli, ma tre anni nnel giorno del suo 69novesimo compleanno, aveva sposato la compagna Tiziana Giardoni dopo dieci anni insieme. Prima di lei, la musicista Lena Biolcati e l’annunciatrice Mediaset Emanuela Folliero.