Messina, incendio in un edificio e paura per le esplosioni: la situazione

Momenti di forte preoccupazione a Messina per l’incendio di un edificio: esplosioni e forti boati. Sul posto i Vigili del Fuoco

Lingue di fiamme ben evidenti, una colonna di fumo che ha pervaso tutto il cielo di Messina. Sta succedendo proprio in questi attimi dove un edificio ha preso fuoco per motivi non ancora ben chiari. L’incendio è divampato in un attimo e le fiamme hanno avvolto l’intero edificio in pochi istanti creando difficoltà e imponendo l’evacuazione. Sono stati già sfollati diversi edifici: quello coinvolto è circondato da tantissimi palazzi.

LEGGI ANCHE > > > Salerno, sospetto pacco bomba sotto casa di De Luca: la situazione

Quanto raccolto da fonti locali è che il tetto del palazzo è totalmente divorato: sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la polizia municipale che si sono occupati dell’evacuazione dell’intero edificio e del vicinato. La situazione attualmente è tenuta sotto controllo.

Messina, incendio in un edificio: paura esplosioni e possibili cause

Nonostante sul posto siano prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, per tutto il circondario la preoccupazione è molto forte. Trattandosi di edifici vecchi, in molte abitazioni ci sono varie bombole del gas: qualora dovessero venire a contatto col fuoco, sarebbe un ulteriore danno. Non solo, le possibili esplosioni potrebbero causare problemi anche ai Vigili del Fuoco che si troverebbero di fronte ad un fuoco ancora più indomabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Napoli, 24enne freddato alla nuca con un colpo di pistola

Non appena gli operatori del Vigili Del Fuoco riusciranno a domare le fiamme che hanno avvolto l’intero edifico, partiranno le indagini per capire l’origine dell’incendio. Con molta probabilità le fiamme sono state causate da un corto circuito o proprio dalla scarsa gestione di una delle bombole del gas. Tuttavia, per ora non può escludersi niente: neppure l’ipotesi di dolo.