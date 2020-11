Elettra Lamborghini indignata: “L’ho saputo proprio ora” – VIDEO

Elettra Lamborghini sbotta via social. La show-girl, fresca di matrimonio, ha appreso una notizia che le ha rovinato la giornata. La bolognese sbotta senza freni.

La Capannina di Bologna, storica discoteca del posto, chiude dopo 48 anni di storia. Un fulmine a ciel sereno che Elettra Lamborghini, bolognese doc, non ha preso benissimo. La show girl ha infatti mostrato tutto il suo disappunto e dispiacere attraverso il proprio profilo Instagram, dove si è pronunciata con tutte la schiettezza che la contraddistingue.

Elettra Lamborghini e il dispiacere per la Capannina

Inizia così il suo discorso postato come storie: “Sono appena venuto a sapere ragazzi che oggi hanno demolito la di Bologna. Per chi è del posto e non ha cinque anni conosce benissimo la discoteca dove io ci ho passato la mia infanzia. Oggi è stata abbattuta perché probabilmente era abusiva. Abusiva poi vabbè… no comment… Ma io dico: con tutti i cazzi che abbiamo adesso col coronavirus e il lockdown, il vostro unco pensiero che avevate era abbattere la capannina di Bologna?”.

La cantante, tra i vari commenti video, ha poi postato un’immagine del locale ormai distrutto e una foto di lei un gruppo all’età di 15 anni. Continua poi così il suo pensiero: “Vabbè raga non so più che dire veramente… vi dirò di più: nella foto che ho pubblicato cari miei, in capannina avevo il mio cubo, che poi era l’unico che c’era, specchiato. Facevamo a gara poiché ci stavi in massimo in tre, io ero la perfomante. Ma c’era una puzza di ascella in quella discoteca per cui io avevo bisogno di far la lercia, di farmi vedere… Nella veranda invece c’erano sempre le solite 18 canzoni anni 80 a ruota”.

