Non era altro che una bambina nella foto in evidenza, ma oggi è una donna bellissima che ha sposato un giocatore famoso. Scopriamo di chi si tratta.

Nella foto è abbracciata a Melomar, il cane di proprietà del suo padrino e della sua madrina. Il cucciolo morì di vecchiaia a 16 anni e lei lo ricorda sempre con affetto ammettendo: “Gli volevo molto bene, non lo dimenticherò mai”.

Amante degli animali ma non solo. Sin da piccola amava il mondo dello spettacolo e sognava di diventare una celebrità. Quel sogno nel cassetto alla fine si è avverato e oggi oltre che ad essere una bellissima donna è anche una bravissima attrice e showgirl.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Bimba dal sorriso raggiante, oggi è una bellissima showgirl: la riconoscete?

È cintura marrone di karate ed ha sposato un calciatore: la riconoscete?

La protagonista di oggi è nata a Boston il 7 febbraio 1986. Trascorre i suoi primi anni d’infanzia negli Stati Uniti per poi tornare in Italia, bella terra d’origine dei suoi genitori: in Sardegna.

In Italia ha frequentato il liceo e, amando moltissimo lo sport, ha praticato il Karate a livello agonistico divenendo cintura marrone. Dopo le arti marziali si dedica al calcio e gioca per la squadra femminile del Quartu Sant’Elena.

Nel 2004 consegue il diploma e nel 2005 inizia a lavorare come valletta in televisione, nel programma di Canale 5 Mio fratello è Pakistano condotto da Teo Mammucari. Nell’estate del 2006 ottiene un ruolo nella fiction Mediaset Il giudice Mastrangelo 2 ed una parte minore nel film Bastardi.

Tra il 2006 e il 2011, ha avuto una storia col calciatore Bobo Vieri. Dopo la storia con il bomber nerazzurro, nel novembre 2011 si fidanza con il calciatore Kevin-Prince Boateng. Mentre il 25 giugno 2016 i due si sposano a Porto Cervo. La protagonista di oggi, come avrete sicuramente già capito è la bellissima Melissa Satta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Oggi è la cantante più amata e seguita sui social: la riconoscete?