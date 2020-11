Dzeko positivo al Covid-19: l’annuncio del calciatore 

Dzeko è risultato positivo al Covid-19: il terribile annuncio in casa Roma è giunto direttamente dall’account Instagram del centravanti. Pronto Borja Mayoral per la trasferta di Genova.

Maxi tegola in casa Roma: Edin Dzeko è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante bosniaco attraverso il proprio account Instagram. “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena”, inizia così il messaggio del 34enne che dunque salterà la trasferta di domenica pomeriggio a Genoa contro il Grifone.

Dezko positivo al Covid-19: pronto Borja Mayoral

Il giocatore non è asintomatico, tuttavia rassicura tutti sulle sue condizioni: “Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari.

Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma”.

Paulo Fonseca dovrà dunque affidarsi a Borja Mayoral, l’eroe dell’ultimissima gara di Europa League dove ha messo a segno ben due reti contro il CSKA di Mosca. Si tratta di un assist perfetto per lo spagnolo dopo una grande iniezione di fiducia come quella di giovedì, anche se a tali condizioni lo avrebbe senz’altro evitato. Dzeko, invece, sarà favorito dalla sosta per un rapido ritorno in campo.

Il 23enne ex Real Madrid nel frattempo completerà il reparto col connazionale Pedro e con Henrikh Mkhitaryan. Il 3-4-2-1 vedrà inoltre Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce con Pellegrini e Veretout al centro. In difesa spazio al terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez a protezione di Mirante. I liguri risponderanno invece con un 4-3-2-1: con Perin tra i pali, la linea difensiva vedrà Biraschi, Goldaniga, Zapata e Criscito. In mediana Rovella, Badelj e Behrami con Pandev e Parigini trequartisti alle spalle di Scamacca.