Covid, Carlo Conti ricoverato in ospedale a Firenze: le sue condizioni attuali sono in fase di miglioramento. L’isolamento a casa non era più giudicato sufficiente

Il coronavirus ha colpito da qualche giorno anche uno dei volti più noti della televisione italiano, ovvero Carlo Conti. Il presentatore della Rai è stato ricoverato a Firenze nell’ospedale Careggi, nel reparto di malattie infettive, dopo aver manifestato sintomi piuttosto importanti per il Covid. Il pluri conduttore del Festival di Sanremo aveva inizialmente svolto la quarantena a casa, dopo aver appreso di essere positivo. Poi i suoi sintomi sono peggiorati e hanno consigliato il trasporto nel nosocomio fiorentino.

Secondo gli ultimi rapporti dei medici le sue condizioni sono in fase di miglioramento e non destano serie preoccupazioni. La Rai ha confermato il tutto attraverso una nota, augurando un rapido ritorno in televisione.

Carlo Conti aveva annunciato a fine ottobre di aver contratto il Covid, tramite un post su Instagram.

“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al coronavirus. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico“.

Dopo qualche giorno i sintomi sono comparsi e lo avevano portato a scrivere un nuovo post: “Questo Covid è una brutta bestia. Sì, ho i sintomi (febbre, dolore e tosse), ma nulla di più del naturale decorso della malattia. Sono seguito e sono in isolamento“.

Un’evoluzione che è proseguita fino a questa mattina, quando lui stesso ha fatto il punto della situazione, questa volta dall’ospedale. Tutto rimane fortunatamente sotto controllo e attualmente si può dire che sta bene.

