Covid-19, di nuovo positivi i tre giocatori della Lazio: ora è caos

Covid-19, clamoroso in casa Lazio: sono risultati positivi tre giocatori tra cui anche Ciro Immobile. Ora si rischia il caos con pesanti penalizzazioni per il club biancoceleste.

Caos totale in casa Lazio: Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha sono risultati positivi al Covid-19. Lo rivela La Repubblica. I nuovi esami realizzati presso un altro laboratorio, dunque, smentiscono le indicazioni precedenti giunte dalla struttura di Avellino che da maggio è a servizio del club di Claudio Lotito, i cui verdetti avevano messo i tre a disposizione di Simone Inzaghi.

Covid-19, tamponi positivi in casa Lazio

Una situazione che mette sempre più alle strette la società biancoceleste, verso la quale si è già aperta un’inchiesta della FIGC. Il motivo è semplice: quei tamponi risultati positivi per la UEFA in Champions League, erano poi risultati appunto negativi in Italia. Una situazione che andrà chiarita quanto prima, ma ora c’è lo spettro di un pesante provvedimento nei confronti della Lazio.

Potrebbe interessarti anche —-> Dzeko positivo al Covid-19: l’annuncio del calciatore

Secondo quanto riferisce il quotidiano, infatti, ora la società rischia anche una penalizzazione in classifica. Ma all’orizzonte ci sarebbero conseguenze anche apocalittiche, come una clamorosa esclusione dalla Serie A avanzata nei giorni scorsi anche da La Gazzetta dello Sport. Ci sarebbe anche questa, del resto, tra le sanzioni previste dall’articolo 8.

La gravità verrà valutata in base al rischio per la salute dei tesserati e tutti i membri dello staff esposti al rischio di un contagio da coronavirus. Ma gli inquirenti dovranno anche accertare la volontà di alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione non rinunciando a un calciatore non arruolabile in quel momento. La bomba rischia di scoppiare davvero. In Italia, intanto, sempre più in tantissimi iniziano a credere in qualche trucco laziale per far fronte all’emergenza…

Leggi anche —-> Calciomercato Inter, addio a gennaio: Tottenham e Liverpool sul giocatore