Covid-19, ecco le multe per chi viola il DPCM: i dettagli

Covid-19, attenti alle ultimissime indicazioni del nuovo DPCM governativo. Violare tali regole, infatti, comporterà multe pesanti e non solo.

Massima attenzione al nuovo DPCM: violarlo comporterebbe multe salate oltre a diversi problemi con la giustizia italiana. Il governo, infatti, ha già preso e annunciato tutte le controindicazioni del caso. Violare il coprifuoco per esempio, il quale varia da orario in base al colore della regione in cui vi è la residenza, comporta una sanzione che oscilla dai 280 euro ai 560: quota bassa se si tratta di un primo caso, più alta se vi è una recidività alla base. Come noto, gli unici motivi validi per muoversi durante l’orario vietato sono lavoro, salute e necessità dimostrabile.

Covid-19, pronte multe per i trasgressori del nuovo DPCM

La situazione – ovviamente – si fa molto più grave o severa qualora a essere violata sarebbe proprio la quarantena, per la quale ci sarebbe invece una sanzione che va dai 500 ai 5.000 euro con tanto di denuncia penale e rischio di arresto che oscilla dai tre ai 18 mesi. Insomma: non si scherza soprattutto qui. E ci mancherebbe, poiché essere in isolamento significa essere positivi al Covid-19 o fortemente a rischio. Uscire, pertanto, significherebbe attentare alla salute di tutte le persone che si incontrerebbero nel proprio cammino.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, bollettino 6 novembre: 37.809 contagi e 446 morti

A rischio stangate pecuniarie ci sono anche le attività delle zone gialle, le quali potranno aprire solo dalle 05.00 e fino alle 18.00 e accogliere un numero preciso di clienti al suo interno. Per quanto riguarda bar e ristoranti, invece, questi potranno ospitare massimo quattro persone al tavolo con obbligo di mascherina tranne quando si mangia o si beve. Non far rispettare queste regole comporterebbe multe dai 280 a 560 euro con la chiusura del locale anche per cinque giorni. Insomma: occhi aperti. Tutti.

Leggi anche —-> Covid-19, Ricciardi: “Napoli andrebbe chiusa. Sarà un Natale sobrio”