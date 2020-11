Coronavirus, il ct della Nazionale Roberto Mancini è positivo

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo la stessa Federcalcio con un comunicato

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana di calcio è positivo al Coronavirus. Con una nota la FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, ndr) ha reso nota la positività del tecnico. “Nell’ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il Ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19“.

Un fulmine a ciel sereno per la Nazionale italiana che è attualmente priva del suo tecnico. Per fortuna Mancini è totalmente asintomatico ed in isolamento presso il proprio domicilio. La Nazionale italiana di calcio sarebbe dovuta scendere in campo per un’amichevole contro l’Estonia questo mercoledì 11 Novembre: la situazione attualmente è da valutare.

Roberto Mancini, la polemica sul Covid-19

Circa due settimane fa, intorno al 20 ottobre, Roberto Mancini finì nella bufera proprio a causa del Covid-19. Una vignetta di cattivo gusto che mostra un uomo ammalato “guardando i TG”, sostenendo che il terrorismo mediatico fosse più forte e preoccupante del virus. Purtroppo il tecnico, attualmente, sta provando sulla sua pelle cosa vuol dire contrarre il virus, sebbene sia asintomatico.

Quando ha postato questa foto nelle sue Instagram stories ha aizzato un polverone non indifferente: è diventato nel giro di poco un caso mediatico di alto rilievo. In un periodo molto particolare per il mondo intero, visto il ruolo autorevole che ricopre, è stata una pessima scelta schierarsi in maniera così evidente su una questione delicata. Da una parte tante critiche, dall’altra tanti plausi da chi la pensa come lui.