Calciomercato Milan, a gennaio urge un difensore: i nomi nel mirino

Calciomercato Milan, la dirigenza ha capito che in vista di gennaio urge l’acquisto di un altro difensore centrale: i nomi opzionati

Dal suo ritorno in campo dopo un breve infortunio, Alessio Romagnoli non è ancora entrato nella miglior forma possibile. Questo ha fatto sì che, nell’ultima gara contro il Lille e nelle precedenti con Roma ed Udinese, giocasse partite insufficienti. I rossoneri, ad ogni modo, hanno compreso che per gennaio urge acquistare un nuovo centrale per aumentare la qualità in un reparto che sta soffrendo fin troppo una profondità insufficiente.

Già in estate Maldini aveva tentato di acquistare un difensore, ma non ci è riuscito. Stessa cosa non accadrà nella finestra di mercato invernale. Sono stati già individuati diversi profili e dalle prossime settimane si inizierà già a lavorare per concludere un acquisto.

Calciomercato Milan, Milenkovic resta il preferito: le alternative

I nomi in cima alla lista di obiettivi di Maldini sono gli stessi per cui si è fatto un tentativo in estate. In primis piace Milenkovic della Fiorentina, per il quale però serve un’offerta da 40 milioni di euro. Le alternative, meno costose, portano il nome di Ozan Kabak dello Schalke 04.

I tedeschi sono in crisi di risultati ed anche a livello economico e questo potrebbe favorire i rossoneri. La sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro. Ritenuti bei profili anche Sikaman dello Strasburgo e Tomiyasu del Bologna, ma i club fino ad ora hanno opposto resistenza.

Infine, anche Ajer del Celtic è ritenuto un calciatore che fa al caso del Milan ma gli scozzesi hanno sparato alto: 35 milioni di euro.

