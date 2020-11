Calciomercato Juventus, che offerta per Cristiano Ronaldo: destinazione a sorpresa per il campione portoghese che potrebbe andare via. Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera in vista della prossima stagione.

In attesa del delicato impegno di campionato sul campo della Lazio, in casa Juventus si valuta anche il calciomercato e si studiano le strategie da adottare nelle prossime finestre. Attenzione, soprattutto, alla situazione di Cristiano Ronaldo che potrebbe cambiare aria nonostante l’ottimo feeling con i compagni di squadra. Il campione portoghese è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2022 con la Juventus, ma l’addio potrebbe consumarsi molto prima. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importante vicenda.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Don Balon’, nelle ultime ore si registrerebbe una clamorosa offerta dalla Cina per CR7: una proposta indecente, che potrebbe convincere il portoghese a lasciare la Juve e l’Europa. Adesso l’ex Real Madrid è concentrato in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League, ma presto sarà costretto a prendere un decisione definitiva in tal senso. Resterà alla Juve o davvero cambierà maglia nella prossima stagione?

